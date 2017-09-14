〈北部〉行動書車進校園 學童樂看電子書

2017-09-14

〔記者王峻祺／花蓮報導〕東華大學輔導秀林「數位機會中心」（Digital Opportunity Center；簡稱DOC），結合秀林圖書館行動圖書車好書巡迴共享活動，昨日將巡迴列車開到佳民國小，除安排故事媽媽分享圖書，提供學校充足的書籍資源外，還免費提供平板電腦線上借閱廿六萬本電子書，盼能開拓偏鄉孩童的學習視野。

秀林圖書館長張靜美說，秀林DOC搭配圖書館書車巡迴，免費提供民眾平板電腦借用，只要登入公共資訊圖書館，就能免費使用豐富多元的數位資源，並利用借閱證線上註冊使用資料庫、電子書、電子報紙及期刊等資源，享受數位閱讀樂趣，體驗線上超便捷的服務。

佳民國小校長游彥中說，秀林DOC行動書車結合平板閱讀，帶領全校師生進入一場新的閱讀體驗，只要善加使用行動裝置設備，就能透過電子書服務平台，免費閱讀超過廿六萬本的電子書，享受虛擬圖書館服務，間接啟發孩子的想像力、創造力，培養問題解決的能力。

宜蘭縣、花蓮縣DOC計畫主持人須文蔚說，宜花DOC今年也力推教育部學習中心線上學習系統及平板閱讀課程，其中學習中心還結合農委會的線上學習課程、中小企業處的中小企業網路大學校及勞動力發展署的勞動力發展數位服務平台，提供不同職業專長與生活應用的線上課程，讓民眾能夠自主學習，減少偏鄉地區的數位落差。