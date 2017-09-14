〈北部〉原民返鄉種文旦 首次參賽獲金牌

2017-09-14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣瑞穗鄉農會承辦一○六年度的花蓮縣文旦評鑑，比賽雖開放全縣農民報名，但玉里、壽豐的文旦產區無人報名，參賽的卅六件都是瑞穗鄉的文旦農，昨天評選結果出爐，由林進造、林忠誠、楊道安及羅峰四位勇奪金牌！

其中，五十歲的林忠誠是阿美族農民，第一次參加文旦評鑑就得獎，他的文旦重量、大小適中，皮薄肉質細緻，糖度十二度雖不是最甜，但口感整體均衡，獲得金牌肯定。

他說，自己本來在北部的建築工地當版模工人，工作相當辛苦，由於父母年紀大了，他十二年前離開台北回到瑞穗鄉鶴岡村，接下爸爸的擔子照顧文旦果園。他說，自家文旦種在鶴岡的山上，面積約一．五公頃，都是卅年以上的老欉文旦，第一次比賽就拿金牌很開心！

產銷班長羅峰 連三年評鑑奪金

已連續三年拿到文旦評鑑金牌的羅峰，是花蓮縣瑞穗鄉果樹產銷班第廿九班的班長，他種出糖度高達十三．六的文旦，果肉細膩且香氣十足。他說，廿九班共有六戶農民參加今年評鑑，共有五戶得獎，除了他得金牌之外，包括金牌林忠誠，以及銀牌林鏡泉、林誠雄（產銷班副班長），銅牌曾建平都是他的班員。

羅峰說，廿九班去年底才剛成立，成員都是都市返鄉的青農，採取共同栽培、共同管理、共同品管及運銷，共識是使用生物資材、有機肥料，因為「我們對果樹好，果樹也會回報我們」，所以班上成績好不是偶然！他說，最感謝花蓮農改場的劉啟祥老師每週都來指導、替果樹看診，為農民調整營養等栽培管理技術。

瑞穗鄉農會理事長羅文騰說，今年文旦柚因開花期延後又碰到下雨，著果率較低，整體減產約二成，不過五月起天氣轉好適合果樹成長，文旦品質很高；文旦評鑑比賽共選出金、銀牌各四名，銅牌五名，得獎名單：金牌：林進造、林忠誠、楊道安、羅峰。銀牌：卓成德、林鏡泉、鄭美珠、林誠雄。銅牌：林世田、歐穆麟、鄭雲和、曾建平、陳文良。