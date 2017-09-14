〈北部〉千歲團阿嬤秀森巴舞 不老節週六啟動

2017-09-14

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕泰利颱風北移，宜蘭縣秋季旗艦活動不老節起跑儀式，昨天如期啟動，八十一歲阿嬤黃碧霞穿戴華麗羽毛頭冠，舞出魅力四射狂野森巴舞為活動宣傳，今年宜蘭不老節訂於十六日在縣立體育館開幕，開啟為期五天的不老秀。

宜蘭不老節起跑儀式上，森巴舞老師帶領十六名平均七十五歲、年齡加總超過千歲的阿嬤，舞出性感森巴舞，最高齡的黃碧霞說，雖然穿的少很性感，但不會覺得害羞啦，希望活動開幕後，大家到場欣賞她們的精彩表演。

本屆宜蘭不老節由縣府、弘道老人福利基金會合辦，有「爺奶熱力無極限」、「快手疊疊樂桌遊大賽」、「祖孫健康大步走暨愛心園遊會」、「爺奶瘋歌仔」、「長青星光歌唱大賽」、「宜蘭輕旅行」、「社區交流」等活動。

縣府工旅處說，宜蘭不老節喚起長者的熱血，參加表演的阿公阿嬤，每天準時到社區報到，另有坐輪椅行動不便銀髮族，接受教練與志工陪伴鼓勵，開心地動起來，十七日當天的健康大步走，就有兩千兩百八十八人報名，盼透過健康促進活動，推廣預防照顧的觀念。

宜蘭縣代理縣長吳澤成說，不老節邁入第五年，活動結合社區、機構、長青食堂、樂齡中心、日照中心課程，藉由不老節舞台展現成果，期許老人健康愉快生活，過著尊嚴又快樂的日子。

吳澤成不久前才帶領縣府團隊到日本長野縣參訪，觀摩當地長照經驗，他說，日本對老人失智失能照顧，不僅做得好，而且符合長者需求，非常人性化，舉例來說，為喚起老人記憶，在住處旁設置菜園，讓他們回憶以前生活，廚房改用燒柴煮飯，供失智老人炊煮，尊重人性的地方可供借鏡。

宜蘭縣一年有四個大型旗艦活動，春季是宜蘭綠色博覽會，夏季童玩節，秋季不老節，冬天有礁溪溫泉季。