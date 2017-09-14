〈北部〉提升研發與棋力 交大CGI團隊獲捐600萬

2017-09-14

〔記者王駿杰／竹市報導〕由交大資訊工程系教授吳毅成團隊所研發的「CGI圍棋程式」，在「世界智能圍棋賽」擊敗中國「絕藝程式」與日本「DeepZenGo程式」，震撼圍棋界。矽品董事長林文伯捐助CGI團隊三年經費共六百萬元，期望提升研發能量與棋力。

CGI程式全名為「CGI圍棋智慧」，意指「CGI實驗室所研發之圍棋智慧」，可提供棋士隨時訓練之用。

吳毅成說，遊戲AI是AI（人工智能）的縮影，藉由研究可了解AI的精隨，具有很大學術價值。

交大表示，Google發展的「AlphaGo程式」先前打敗世界一流的韓國棋士李世乭、世界排名第一的中國棋士柯潔，震撼全球。而DeepZenGo與絕藝是目前除了AlphaGo以外最強的圍棋程式，對全世界頂尖職業棋士約有八至九成以上勝率。

DeepZenGo近期獲得日本業界Dwango公司奧援，提供大量的計算資源，協助日本國家隊棋手進行訓練對局；絕藝則是中國騰訊公司斥資數億元打造的圍棋程式，長期在騰訊公司所屬的野狐網站與中國職業圍棋棋士對弈。

交大表示，林文伯為交大校友，也是國內最支持圍棋的企業家，長期協助國內圍棋發展，他成立「財團法人海峰文教基金會」，後將海峰基金會併入培生文教基金會，另設「海峰棋院」。

海峰棋院中的「圍棋精銳隊」由紅面棋王周俊勳帶領，包括許皓鋐、俞俐均等台灣職業新秀棋士。

交大表示，林文伯捐助CGI團隊，不僅是校友對交大開發圍棋程式的支持，也期望藉此提升CGI團隊研發能量與棋力，讓CGI協助「海峰棋院圍棋精銳隊」進行訓練對局，可說是雙贏。