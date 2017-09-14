〈北部〉竹市長和宮眾街普 封老街擺桌

2017-09-14

一萬三千人參加 打破紀錄

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕三級古蹟新竹市長和宮，昨天下午依百年習俗舉行「眾街普」祭典，在百年老街北門街封街「擺桌」，宴請四方好兄弟，報名參加普度的信眾逼近一萬三千人，打破歷年紀錄。綿延數百公尺的「漢食街」相當壯觀；為好兄弟在廟埕廣場打造的釣蝦場，更是維妙維肖，令人稱奇。

長和宮主委楊金土表示，「眾街普」早期均由信眾自行準備供品到宮前擺設普度，但因現今工商社會繁忙，遂由宮方代辦素供品。

特別的是，近年來每逢「眾街普」日，就算上午天氣晴朗，下午法師超度誦經完總是會飄毛毛細雨，法師們都表示這種天象顯示好兄弟的確有來享用，昨天的天氣果真也是如此，十分靈驗。

「眾街普」祭典下午登場，廟方安排誦經、獻演野台戲、「看牲」展示，大批志工忙著將萬餘份的供品裝袋，堆成一座座小山，非常壯觀。

好兄弟釣蝦場 普度新娛樂

廟方為了讓好兄弟在享受餐點之餘，能夠有些娛樂，還在廟埕設計釣蝦場，人物、造型都做得維妙維肖，吸引民眾駐足圍觀。

楊金土說，報名眾街普的信眾每年都以五百人次增加，年年都創新高，很多信眾甚至半年前就開始預約報名。今年信眾奉獻普度的數萬斤白米，祭典後將分送社福機構或弱勢家庭，「米代金」則做為急難救助之用。