〈北部〉助身障朋友 藝人挽袖做月餅

2017-09-14

張景嵐、張庭瑚到伊甸

〔記者李容萍／中壢報導〕伊甸基金會今年推出四款月餅禮盒，擔任今年伊甸公益大使的藝人張景嵐、張庭瑚，為鼓勵這群努力生活的身障員工，昨天前往伊甸烘焙庇護工場探班，也帶來小禮物讓身障員工又驚又喜，庇護員工琪琪還開心獻上擁抱，兩人也挽袖幫忙製作月餅，同時呼籲民眾認購伊甸的中秋禮盒。

張庭瑚表示，伊甸基金會今年推出的四款月餅禮盒，並與無奈熊、椪妹＆柯基犬椪椪、Mr. Giraffe長頸鹿先生三名插畫家合作禮盒的主題繪製，同時也結合伊甸所服務的身障畫家吳宜芳所繪製的畫作，讓禮盒裡外都能讓人感受到滿滿的心意。

張景嵐表示，很開心有機會來庇護工場探班，和庇護員工一起工作，看見身障朋友們沒有因為身體狀況的限制而放棄，反而很努力地在學習與突破自我，展現自立生活的一面，真的非常感動！期待透過藝人的影響力，能號召更多民眾認購伊甸中秋月餅禮盒。

月餅禮盒 即起開放訂購

伊甸基金會社會事業處副處長陳智宏表示，市面上有著越來越多的各式月餅禮盒，庇護工場在行銷上越來越辛苦，為了讓大家看見身障學員的努力，伊甸自行吸收禮盒的成本，五年來沒調整過價格，期待各界能持續支持伊甸中秋禮盒，陪伴每位身障朋友穩定就業。即日起開放訂購，伊甸烘焙庇護工場電話：427-8229分機101。