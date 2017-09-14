〈北部〉客委會獎勵770萬 市府：扎根客語

2017-09-14

〔記者陳昀／桃園報導〕客家委員會八月公布今、明年度「促進地方客語整體發展計畫」前期績效評核結果，桃園市政府獲得「特優」，九個區公所分獲「良級」或「普級」，總獲獎數全國最多，共獲七百七十萬元獎勵金。市長鄭文燦昨天接受各單位獻獎時表示，獎勵金要全數用於「客語扎根」，客家事務局也計畫推動「客語認證標竿學校」，「讓桃園的孩子都會說客語」。

選定標竿學校 實施沉浸式教學

客家事務局長蔣絜安表示，客家局和教育局合作推動「客語認證標竿學校」，計畫針對四縣腔、海陸腔各選二所學校，挹注經費施行「客語沉浸式教學」，用聽故事、唱歌、玩遊戲等方式，讓學生自然親近客語，以國小優先，也會選幾所幼兒園試辦，希望從小學逐步帶動「說客語」風氣。

蔣絜安說，市府也計畫鼓勵轄內有線電視、地方電台業者在公用頻道，以自製或開放地方公民團體參與的方式，製播客家語言及文化相關節目；市府補助或舉辦的藝文、節慶等活動，也會維持一定客家比例。

她說，市府會與各區公所、民間單位等合作，鼓勵在公眾服務、會議及播音時提供客語服務，營造客語友善環境，接下來計畫制定自治法規，將客語發展為區域通行語言。

鄭文燦指出，桃園是擁有八十三萬客家籍人口的「客家第一庄」，市府致力讓客家走入生活，他擔任「客家事務輔導團」召集人，跨局處整合教育、民政等機關代表及學者專家推動客語普及，並輔導區公所成立「客語推行委員會」。

達成「桃園的孩子都會說客語」

他舉例說，教育局訂定「師生客語認證獎勵辦法」、衛生局把「營造客語友善環境」納入地區醫療機構評鑑加分項目等，這都是現有的做法，未來持續推廣客語傳承、提升客語認證通過人數等，逐步達成「桃園的孩子都會說客語」的目標，也希望明年至少獲得一千萬元獎勵金。

市府在客委會的評核中獲得特優，大園、大溪、新屋區公所獲評「良級」，八德、中壢、平鎮、楊梅、觀音、龍潭區公所獲評「普級」。