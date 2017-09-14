〈北部〉冬山舊寮瀑布步道修復 重新開放

2017-09-14

封閉8年 去年獲800萬補助

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉舊寮瀑布健行步道，民國九十八年因受芭瑪颱風侵襲，沿線多處木棧道受損而封閉，冬山鄉公所爭取中央八百萬經費修繕，修復工程已經完工，讓塵封八年的健行步道重新啟用，另鄰近的新寮瀑布，林務局也在執行第二期整建工程，預計十一月開放。

舊寮瀑布位在冬山鄉舊寮溪上游，瀑布高約廿五公尺，由於落差大，山下不遠處就可聽見瀑布水聲，因步道恬靜，登山難度不高，深受銀髮族喜愛。

冬山鄉長謝燦輝說，芭瑪颱風當年重創宜蘭，舊寮瀑布步道柔腸寸斷，被迫全線封閉，冬山鄉公所去年獲得交通部觀光局補助，啟動修繕工程，本月順利完工，各地遊客蜂擁而上，前往舊寮瀑布遊玩。

舊寮瀑布健行步道全長約一．一公里，前半段路面以碎石緩坡為主，中段有「中山瀑布」石碑，之後銜接木製棧道，直通舊寮瀑布；謝燦輝說，步道路程半小時，沿途風景明媚，是夏天避暑好去處，將繼續爭取經費，整平瀑布聯外道路碎石路面，營造更友善登山路徑。

此外，新寮瀑布步道同樣遭芭瑪颱風摧殘，林務局一百年搶修第一層步道，第二層步道災情慘重，去年才發包整修，最快今年底完工啟用；林務局羅東林管處育樂課長吳思儀說，新寮瀑布步道全長一．五公里，全線啟用後，林管處打算與社區合作，推展生態旅遊，盼成為另一個特色景點。