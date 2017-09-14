〈北部〉新機隧道步道 強化玻璃破16片

2017-09-14

開幕才2月 將儘速完成翻修

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮豐濱鄉公所規劃的「親不知子海上古道」，開幕短短二個多月屢傳強化玻璃破裂，繼七月初海上古道強化玻璃遭人惡意破壞，以廢棄台十一線「新機隧道」規劃成商店街，地面步道的強化玻璃燈箱則是破了十六片！

豐濱公所：施工瑕疵 未放塑膠墊片

豐濱鄉公所秘書林慶龍說，經檢查發現，商店區破損的步道強化玻璃有施工瑕疵，玻璃下方沒有放塑膠墊片，玻璃「硬碰硬」直接接觸水泥框，加上強化玻璃四個邊角有透氣孔，人潮長時間來回走動才讓玻璃破裂。

遊客心驚 恐海上古道玻璃也破

花蓮親不知子海上古道今年七月開幕以來，每天平均三千到四千名遊客進入，豐濱鄉公所統計，暑假從七月一日起試營運，至八月卅一日止，吸引十六萬四千三百八十人次參觀，售票收入達到一千三百萬元，是豐濱鄉有史以來最成功的收費觀光景點。

由於海上古道約有二十多公尺是鏤空的鋼骨強化玻璃步道，為求安全起見有人數管制，同一時間最多容許一百人進入，因此在步道外等候的大批遊客可以先到新機隧道商店區參觀「納涼」，隧道總長度約五十幾公尺，地面有一排強化玻璃製作的燈箱，走在上面可以看見燈光從地面下方透出，但過完一個暑假，隧道內共有十六片強化玻璃已破成「蜘蛛網狀」，讓遊客看得心驚驚！

遊客陳先生說，隧道的步道是強化玻璃，海上古道也有強化玻璃，看到玻璃一直破裂，也會擔心是不是海上古道的玻璃也容易有安全問題？

鄉公所秘書林慶龍則強調，海上古道的玻璃路段，有確認過都是採取二層膠合的設計，且中間有放置塑膠墊片，有所緩衝；只有隧道內的強化玻璃步道有施工瑕疵，目前破碎的玻璃備品已準備好，將儘速完成翻修，整段步道也會重新安裝塑膠墊片及玻璃，防止再有破裂。

他說，親不知子海上古道七月起至今都還算試營運階段，預計十一月以後辦理正式開幕，將會在揭幕前做整體改善，確保遊客安全。