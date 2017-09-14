〈北部〉身障就業基金遭檢討 苗縣：修法影響執行

2017-09-14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣身心障礙者就業基金，用途為苗栗縣政府鼓勵企業進用身心障礙者獎勵金及補助輔具等，與身心障礙者就業權益息息相關，但去年執行率僅有五成五，為年度苗栗縣特別收入基金用途執行率最低，被審計室核列檢討；縣府勞工及青年發展處表示，因去年修改法規，業務暫停半年，導致執行率低，今年一到六月，執行率已達五成三。

勞工及青年發展處長彭德俊表示，縣府原本開放義務、非義務單位都可申領身心障礙者就業基金，但審計室認為「苗栗縣政府辦理僱用身心障礙者獎勵金執行要點」舊條文內容不夠明確，若以基金支應民營單位、人民團體及私立學校員工人數六十六人以上的非義務單位申領，恐有疑義，這些非義務單位又是最大宗的申領對象，因此縣府修正上述執行要點，訂定明確條文，修正期間暫停非義務單位受理，才導致執行率不佳。

彭德俊說，修正後今年度基金執行率，已有明顯改善，今年一到六月，執行率已達五十三．七％

。

苗栗縣政府於去年度，於苗栗縣身心障礙者就業基金編列一千一百餘萬元，但整年僅執行六百一十餘萬元，執行率僅有五十五．一五％，為苗栗縣特別收入基金用途執行率最低。

勞工及青年發展處統計，縣內身心障礙者有三萬三千五百九十一人，年滿十五歲到六十五歲勞動力人口的身心障人士，有一萬七千五百零九人；許多身心障礙者與一般人相同，都期盼擁有一份適合自己的工作，苗栗縣身心障礙者就業基金執行率低，不僅被審計室核列檢討，也影響身心障礙者就業相關權益。