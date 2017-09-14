〈中部〉東海Line Bot機器人 新生傳訊不漏接

2017-09-14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕配合時下年輕人的通訊習慣，東海大學利用人氣通訊軟體Line推出「東海Line Bot機器人」服務，用Line傳遞新生訓練各式訊息，讓新生快速熟悉校園環境，且通知不漏接，用Line通知訊息，讓新生都佩服「學校很懂年輕人ㄟ」。

東海大學為新生設計四天三夜的大學入門活動登場，以「為愛而生、傳唱東海」為主題，安排包括有東海之愛家庭聚會、勵志的真人講堂、創意校歌競賽等活動，盼讓新生快速認識校園。

校長王茂駿指出，他當年在東海求學時，老師常邀學生到家中聚會，師生關係緊密，今年學校有四十六位老師開放家庭，舉辦八十場家庭聚會，盼讓來自全國各地的新生在校內也能感受到家的溫暖。

邀3517新生加入群組

王茂駿說，新生訓練各式活動盼以人性關懷的角度出發，希望教育出的每一位學生，除高教知識養成外，都擁有愛、關懷、服務與堅持正直的勇氣。

今年活動最讓新生眼睛一亮的是學校推出「東海Line Bot機器人」服務，邀三五一七位新生加入群組，新生訓練的課程時間表全可在群組內查知，且新生還能觀看最新校內新聞、校園導覽等；此外，還能視學生需求成立各式小群組讓新生間通訊。

校方指出，時下年輕人普遍有使用Line連絡的習慣，學校投其所好，以Line做為校內通訊的媒介，應能比用電話或郵件通知更達到高觸及率；開學後，包括開課資訊、各系必修學分、獎學金、個人學期課表等，均能在「Line Bot機器人」服務專區查知。

不少新生入學後就搶著「跟學校加Line」，多肯定實用性；法律系新生林家誠說，以前高中時校方若要找一個人，須向全校廣播，被眾所周知，如今用Line通知，可不必驚動太多人，「大學果真是不一樣」。

更有學生說，平時總會習慣檢查Line有無未讀訊息，學校用Line通知訊息，實在太懂年輕人的心了。