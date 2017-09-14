〈中部〉「甲安埔」第3條 699線公車明上路

2017-09-14

初期雙向各5班次 方便上學、就醫

〔記者張軒哲／台中報導〕為造福偏鄉居民，甲安埔生活圈第三條偏鄉公車六九九線，十三日由市府交通局長王義川舉行試乘體驗活動，行駛路線自大安區南埔站至大甲體育場，十五日正式上路，初期雙向各五個班次，未來可視需求增加班次，讓大安居民上學、就醫及購物更加便利。

大安區地處偏遠，人口不到二萬人，商業活動不發達，居民生活圈以大甲市區為主，公車路線較少，為了方便南埔、南庄與大安區公所周邊居民搭公車到大甲，爭取此路線的市議員吳敏濟表示，六九九線定位在上學、就醫及購物。

南埔站初體驗 大安區里民開心試乘

昨日試乘體驗活動在大安區南埔站舉行，大安區長周琇茹率多位里長、居民開心搭乘。南埔里長林恭表示，偏鄉公車愈來愈少，老人小孩出入愈來愈困難，有了六九九線，以後要到大甲就方便多了。

王義川說，市區公車載客率高，路線很容易賺錢，但市長林佳龍看到六十歲的人騎機車載八十歲的人，心裡十分不捨，寧願將有限的資源挪到偏遠地區。吳敏濟接二連三提出偏鄉公車計畫，市長均指示交通局積極辦理，以保障居民基本的交通需求。

吳敏濟表示，六九九線行經大甲文曲里、武陵里及義和里的文曲路，從來沒有公車行駛，六九九線公車自大安區南安路上的南埔站發車，往北經南庄，右轉中山南路，經大安區公所、羌埔林、東勢尾、六塊厝，轉大甲區文曲路，經文武國小、番仔寮，左轉經國路順天國小，右轉光明路、順天路、大甲高中、大甲火車站、文昌祠、李綜合醫院、光田醫院，終點是大甲體育場旁的新政大安港路口站（順天國中西校門）。

甲安埔生活圈第一條偏鄉公車是九五副線，延長行駛至外埔區廍子里、土城里；第二條是上月才通車的六六八線，由日南火車站行經溪北四里至大甲區公所，第三條就是由大安區南埔發出的六九九線。這三條偏鄉公車目的在於提供偏遠地區居民最基本的公車服務，讓弱勢學生及老年族群交通更便利。