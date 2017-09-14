〈中部〉彰市校園公園化 縣府︰可行

2017-09-14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市區綠地太缺乏，市民只好全往八卦山運動休閒，彰化縣議員林世賢認為現在徵收公園預定地的花費太大，不如直接改造校園，讓校園公園化，改善遊戲運動設施，增加校園植被，讓居民都可以就近在社區學校運動！

對此，彰化縣副縣長林明裕表示，這確實可行，因為在縣長魏明谷的支持下，今年更推動「校園創意兒童遊戲場計畫」，就是希望跳脫傳統校園罐頭式、模組式遊戲器材，預計投入約一千萬經費採競爭型計畫方式，來補助十所學校進行校園大改造。

林明裕指出，要讓校園成為社區居民運動好去處，將增加綠美化，在現有綠地部分，原則上不要再縮減，加強校園的綠意。

林世賢表示，許多彰化市民都覺得要運動都要開車、騎車到八卦山，原因就是彰化市的都市計劃面積是一二三四‧七公頃，其中有五‧八四％是公園綠地，也就是約七十二公頃；目前已開闢為公園約有六十五公頃、但竟然大約有五十四公頃的公園綠地，全都被編定設在八卦山上。

林世賢說，公園綠地是都市之肺，也是市民生活機能必需品，好的都市計劃就是是方圓五百公尺內就應該有公園綠地，由於徵收公園預定地花費大，還要有預算，而彰化市許多中、小學幾乎都已經成為鄰里的運動場所，只要確保校園安全，應該推動「校園公園化」，增加植栽，同時改善遊戲運動設施，讓彰化市不必再渴求綠地公園。