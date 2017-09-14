〈中部〉水龍頭流出蟲 溪湖太平里民喊噁

2017-09-14

水塔清出黑色沉澱物

〔記者陳冠備／溪湖報導〕彰化縣溪湖鎮太平里有民眾反應，近日打開水龍頭洗澡，發現澡盆中的水黑色沉澱物變多，仔細一看有疑似孑孓的蟲在水中蠕動，覺得超噁心，越洗越髒，隔日請人清洗水塔，也清出一大袋的黑色沈積物，懷疑蟲是從這堆沈積物冒出來的。自來水公司表示，溪湖地區自來水取自地下水層，水質較硬，但都經過消毒，沈積的碳酸鈣不可能出現蟲類，不排除是民眾水塔受污染，已派人前往了解。

施姓民眾表示，住在員鹿路三段的透天厝，此地約有十多戶居民，家家戶戶頂樓都有水塔儲自來水，幾個禮拜前就發現水龍頭流出來的水有黑色沉澱物，可是因為溪湖地區水質本身就不佳，也不以為意，前幾天洗澡時，用水瓢舀水準備洗臉，卻發現黑色沉澱物在蠕動，還有三、四尾像孑孓的東西游來游去，覺得很恐怖，因此趕快請人來檢查水塔。

施姓民眾說，清理水塔時未發現有異物掉入，倒是清出一大袋的黑色的碳酸鈣，問清水塔人員也反應，別戶也有相同狀況，覺得溪湖地區人民，繳同樣水費，卻只能用髒水，很不公平，也質疑蟲蟲危機跟自來水不淨有關，需從源頭處理。

疑遭污染水公司調查

自來水公司溪湖營運所主任劉臺聲表示，溪湖地區自來水來自抽取地下水，因而會有水黃、硬度高的現象，但自來水製造一定經過嚴格消毒，並在密閉的管線間送水，很難會有生物存在，保證安全，自來水會流出蟲應屬個案，有可能水塔受污染，或家中輸水管破洞，已派人前往調查。

劉臺聲說，溪湖地區每日用水量達三萬九千噸，水公司為改善水質，每日還從雲林林內、湖山水庫調水一萬二千噸，就是希望能提供當地民眾最佳的用水品質，也呼籲民眾水塔應定時清洗，並嚴防異物掉入。