〈中部〉結合鄉土教學 埔里「打鐵街」拚重生

2017-09-14

南興街昔卅多店家今剩五家

〔記者佟振國／南投報導〕搶救最有聲音的夕陽產業！南投縣埔里鎮南興街早期打鐵店林立，與民眾生活、生計息息相關，但時代進步，打鐵產業逐漸沒落，社區居民不捨珍貴產業文化消失，特別規劃相關導覽行程，並結合國小鄉土教學，帶領學童認識現今已經少有的打鐵產業文化。

埔里鎮南興街媽祖廟口到西康路的兩側街道，屬於清新、薰化里範圍，早期打鐵店林立而被稱為「打鐵街」，打鐵店群聚的說法不一，文史工作者潘樵表示，早期農耕、林業都需要農具，打鐵店也能產製刀具，霧社事件後日本人為防範亂事再起，而將打鐵店集中管理。

「需要千錘百鍊的產業，卻也敵不過時代的腳步。」出身當地的鎮代曾秀月感慨「打鐵街」全盛時期有卅多家打鐵店，現在只剩五家老店，都已傳承三代以上，也都面臨傳承問題，如果年輕一輩不接手，或夕陽產業無法尋求突破，珍貴產業文化就要消失。

老字號的「金合源」打鐵店，七十五歲的頭家彭進富打鐵已經超過半世紀，每天還是照常在又熱又吵的環境中工作，「年輕人都想穿水水，吹冷氣工作啦！誰會想來打鐵？」老師傅話中滿是無奈。

老師帶學童參觀並體驗打鐵

曾秀月表示，「打鐵街」在全台已不多見，目前清新社區參與社區規劃師輔導計畫，傳承打鐵文化是重要工作，規劃相關導覽行程，並結合在地國小鄉土教學，帶著學童實地參觀，並在老師傅的指導下體驗打鐵的甘苦。

曾秀月指出，近幾年食安風暴頻傳，各界重視食農教育，提升民眾從農意願，利用閒置土地自種作物，帶動小型農具需求，這項夕陽產業見到一絲商機，社區也計劃融入文創元素，希望與業者研發相關紀念商品或小型實用器具，多元發展。