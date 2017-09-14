〈中部〉（嘉義）迎接登梯人潮 太平所警力補足

2017-09-14

〔記者曾迺強／梅山報導〕阿里山國家風景區管理處設計興建的「太平雲梯」九月廿三日營運，所在地嘉義縣梅山鄉太平村料將湧入上千名遊客，鄉親憂心太平派出所警力將因疏導交通、受理民眾報案等，出現缺口；縣警局竹崎分局長江慶斌說，本月初補足太平所六名警力員額，雲梯啟用當週假日，安排至少四十名員警、義警、民防等支援人力。

梅山鄉民代表會主席簡土水說，由梅山市區至太平村的縣道一六二甲線，里程十三公里「三十六彎」蜿蜒而上，一旦發生交通事故或治安事件，員警恐疲於奔命，應增加警力。

江慶斌表示，三十六彎的第二十二彎下行路段為編制十二人的梅山分駐所轄區，上行路段由太平所負責，雲梯啟用後，若平、假日警力不足，將由分局統合各所員警支援。

嘉縣各公務機關近日到太平雲梯考察，發現吊橋南側出口仍封閉施工，引發是否如期啟用的擔憂；阿管處工務課長張致遠說，吊橋主體均完成，南側部分構件被施工機具擦傷致漆面受損，正上漆養護，並非未完工，欲登梯的遊客須至「太平雲梯購票系統」預購門票，本月底前還有零星時段可預約。

嘉縣消防局第三大隊等單位今天上午十一點將在一六二甲線廿八彎，實施緊急事故搶救演練，模擬中型巴士擦撞護欄意外的應變，啟動「大量傷病患機制」後送傷患，同時將管制車輛只能下山、不能上山。