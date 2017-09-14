〈中部〉半世紀前老嘉義 百張舊照說故事

2017-09-14

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府七月整建東門圓環，重塑四尊玻璃纖維的Q版尿尿小童，但有老一輩民眾懷念早年情景，市文化局最近出版「嘉義寫真」第六輯，蒐集百張珍貴老照片，包括民國五十年代東門圓環第一代尿尿小童影像，讓民眾重溫城市記憶。

市文化局出書 可見第一代尿尿小童

本書收錄「東門圓環」老照片由郭哲雄提供，是民國五十二年拍攝，照片中的四尊尿尿小童噴著水，設置於水池中央大理石基座上方，郭哲雄爺爺與另名男子站上基座平台與尿尿小童合影。

「東門圓環的尿尿小童是老嘉義人的共同回憶。」本書編撰者、金龍文教基金會董事長蔡榮順說，日治時期嘉市進行市區改正工程，公元一九一三年設中央噴水圓環廣場，兩年後設東門圓環，到民國五十年代在圓環中間安裝尿尿小童，之後一度被「和樂」雕塑品取代，但應居民要求，後來又將小童復位。

市府建設處公園管理科長陳嘉麗表示，第一代尿尿小童形貌為外國小男孩，目前收藏在舊菸葉廠倉庫，未來落腳處待與各界集思廣益後作決定，Q版尿尿小童的設計融入台灣囝仔形貌，有兩個小酒窩，屬於古錐小童。

文化局文化資產科長顧美玲說，本書蒐集民國六十年代以前的百張老照片，包括日治時期的嘉義火車站、北社尾王家水樓、鎮南聖神宮新築上棟式記念照、嘉義製材工場、一九四一年嘉義大地震震後情景等，讓讀者走進時光隧道深入認識嘉義。