〈中部〉（雲林）校長帶頭救流浪狗 捐獎金當經費

2017-09-14

〔記者陳燦坤／台西報導〕台西國小校長戴進隆在校園設置流浪犬收容中心，把課本中生命教育拉到生活中，與學生們一同實踐關懷生命與弱勢，成功營造友善校園，獲選今年度懷因社會福利慈善基金會菁師獎，戴進隆將把三萬元獎金捐做為搶救流浪犬基金。

台西國小設收容中心 學童愛心護犬

戴進隆日前看到一隻黑色流浪犬全身是傷躺在學校花圃，立即搶救送醫，因黑狗傷得嚴重，需要龐大醫藥費，戴進隆便在朋友建議下，報名參加菁師獎選拔，許願將獎金全數捐贈救助流浪犬，如願獲選。

戴進隆說，生命教育不能只在課堂上講授，而除把學生帶到安養院等機構體驗外，讓學童在潛移默化中接觸、實踐，成為生活中的一部分，對孩子人格養成更重要。

戴進隆在三年前將校園內荒廢的物資回收場，改建為流浪犬收容中心，剛開始部分家長認為收容野狗對學童安全有威脅，也會造成環境髒亂，頗多微詞，戴進隆頂住壓力用行動證明生命教育須在生活中實踐，學童在照護流浪犬同時，也培養出負責、尊重生命、關懷弱勢的習慣。

林姓家長說，自從學校設置流浪犬中心，他的孩子回家會主動替家中養的狗清糞便，帶牠散步，當他弟弟吵著要養老鼠等其他寵物時，還會說出要養就要有照顧責任，不能棄養等「大道理」，讓他刮目相看。

學童說，校長真的很喜歡狗，把每隻狗從全身是傷、骨瘦如柴，養到肥肥壯壯，校長能夠得獎，流浪犬中心又有經費，他們可以繼續照顧狗狗，真的好棒。

戴進隆說，學校流浪犬收容中心最終目的，是希望每隻流浪犬都能健健康康，並找到合適的新飼主。

懷因社會福利慈善基金會等單位每年選拔有關投入社會公益有功教育人員，其中幼兒園組、國小組、國中組、高中組及特殊教育組各選拔十位，五組共計五十名，獎金三萬元。