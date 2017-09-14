〈中部〉樹苗種太密挨批 建設局：反映民意

2017-09-14

有間距不到10公分 議員指殘害樹苗

〔記者張菁雅／台中報導〕市府推動「八年一百萬棵植樹計畫」，數月前才被批評只種灌木、間距過密，當時市長林佳龍曾要求徹底檢討。市議員朱暖英十三日指出，南屯區精誠路和精誠南路間的麻園頭溪人行道最近種的樹苗，間距竟不到十公分，建設局種植方式根本未改善。建設局則澄清，種植密度是因應地方反映才調高，且這批灌木不計入植樹計畫統計。

朱暖英指出，建設局在麻園頭溪進行人行道改善工程，並種植桂花樹、變葉木等樹苗，她現場測量，發現樹苗間距都不足五十公分，有些甚至少於十公分；根據台灣愛樹保育協會編印的「樹木種植手冊」，種植最低樹高一公尺的灌木，應留有「至少約五十公分以上的間距、面積約○．二八平方公尺的範圍」，樹苗才有生長空間，建設局種的這批樹苗完全不符合標準。

朱暖英表示，市府訂出「八年一百萬棵植樹計畫」，幾個月前才爆出市府將盆栽、矮灌木等都列入植樹成績，且種植間距過密，遭外界抨擊「種樹如種菜」，建設局被迫懲處相關失職人員，並向議會提出專案報告，報告中也說明種植灌木等級以上樹木，間距至少需達五十公分以上。

她說，市府懲處、報告了，但種植方式仍未改善，這種荒腔走板的種植手法，不但浪費公帑，更殘害樹苗。

憂太稀疏雜草叢生 地方促提高密度

對此，建設局澄清，該項工程將原有狹隘人行道及雜亂生長的灌木空間，重新以「綠帶」方式改造，形成綠籬，新植的灌木均為高度卅公分、寬十五公分的苗株，原本規劃每平方公尺種植四株，但地方多次反映太過稀疏使得土壤裸露，未來恐雜草叢生，強烈建議提高綠籬帶密度。

建設局也說，該局採納民意，決定增加灌木數量，改以每平方公尺栽種廿五株，間距十至廿公分，未來長大後還可持續維護及經常性修剪，成為整潔綠籬。