〈中部〉草屯停七兼商場 公所︰勿BOT

2017-09-14

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕位在草屯鎮公所旁的草屯行政園區「停七」公設用地，目前就是免費的平面停車場，南投縣府有意以BOT方式開發為多目標使用的停車場兼商場，昨日舉行可行性評估公聽會，草屯鎮公所堅持建議不要採BOT方式辦理，而由政府興辦增加政府收入，縣府地政處則說，什麼方式開發還在評估。

這場公聽會，昨日由縣府地政處主辦，參加的草屯鎮民不多，地政處長簡青松強調，這只是顧問公司所做的可行性評估報告，並不是定案，未來會考量興建經費、公營停車場使用率等面向來評估，並蒐集大家意見，會再開第二次公聽會。

顧問公司簡報指出，「停七」是平面式免費停車場，依都市計畫細部計畫書的土地管理要點第四項規定，該案公設地之使用限非營利性公設使用，縣府擬修改為「多目標使用」，可興建地下一樓，地上五樓建物，兼具商場和停車場功用，而以BOT模式增加縣府地租、權利金、稅收，創造政府、民間廠商、地方居民三贏。

草屯鎮公所仍堅持不能採BOT方式，而應由縣府自營，因為政府興建自營最多十多年就可回本，以草屯郵局對面的臨時停車場為例，每天至少有一萬八千元營收，一年有六百五十七萬元的收入，這都是公庫的收入，但BOT期限長達五十年，長期下來對政府反而不是利多。

況且草屯行政園區還有三億多元的重建基金，及出售該區土地所得二億多元的收入，興建經費絕對沒有問題，強烈建議縣府能自行興建經營。