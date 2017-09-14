〈中部〉斗六文旦評鑑 參賽4成糖度滿分

2017-09-14

〔記者詹士弘／雲林報導〕「文旦評鑑有史以來最甜，賣文旦要附礦泉水！」斗六市昨天舉行評鑑文旦，共有破紀錄的六十七組參賽，品質也愈來愈好；評審長呂明雄表示，平均甜度已破全台灣各文旦比賽紀錄，但也暗藏文旦樹弱化產量減少的隱憂。

評審長︰有史以來最甜

呂明雄表示，今年斗六文旦的甜度歷年來最高，糖度滿分是十三度、六十七組參賽文旦中有廿六組拿到滿分，達到四成，甜度最高有十五．七度，整體甜度在全台灣的文旦比賽裡面是破紀錄的，這也代表文旦樹健康恐受影響，樹會弱化、產量會減少，評鑑後會回斗六與農友做溝通和教育。

呂明雄指出，消費者雖然較喜歡甜度高的文旦，但農民需顧慮永續經營，不要賺了甜度賠上文旦樹的命，要著重在口感、肉質和產量的改良，農民才能夠提高收益。

今年文旦品質普遍優異，貳等獎有八人同分，超過獎項得獎名額，經評審與公所討論後，決定讓同分者都獲獎，最後特等獎由林辛煌獲得，頭等獎黃燕萍及黃聰敏，貳等獎有林進文、林同益、鄭秉霖、林達聰、陳瑞瑋、鄭正宏、廖坤山、劉銘瑞。

林辛煌表示，從雲林科技大學退休後，就接手父親的文旦園，參加文旦有機栽培交流研究班，也請教資深農友栽種方式，盡量使用有機及草木共生方式栽培，得獎的文旦要留下來與老師一起分享。