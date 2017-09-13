〈南部〉關子嶺溫泉節將登場 漫畫角色亮相

2017-09-13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「二○一七關子嶺溫泉美食節」將於九月廿三日至十月廿二日登場，有來自日本京都浴衣體驗，並且首度推出「小泉」、「小楓」專屬漫畫角色為活動代言，以後還將開發各式行銷宣傳，昨日初出道曝光，讓人眼睛一亮。

今年關子嶺溫泉美食節活動亮點，廿三日開幕當晚六點半舉行「夜祭巡行」，邀請民眾穿著浴衣、祭典服，手持竹扇，跟隨著五米高的大型火王爺花燈向關子嶺在地神祇—火王爺祈福；溪頭妖怪村舞蹈團隊也應邀將於開幕巡行中帶領遊客共舞，配合現場太鼓、火舞、cosplay等展演帶進熱鬧慶典氣氛。

昨日宣傳活動由代理市長李孟諺、南市議會議長賴美惠及多位民代、店家聯合參與，還有cosplay串場。李孟諺表示，關子嶺的泡湯風氣，也帶動白河、東山等沿線觀光產業發展，在地農村有很多有趣的小角落，結合浴衣文化也引發許多年輕人興趣，加上溫泉周邊美容產品的推廣，關子嶺旅遊人潮逐年增加，去年已超過一百廿萬人次。

南市觀光旅遊局長王時思表示，今年由動漫協會設計關子嶺代言人小楓、小泉，讓大家認識更多關子嶺故事，此外，還有一位常在旅服中心出現的動漫人物小滿，希望透過這樣的設計與年輕朋友接軌，讓喜歡旅遊的朋友更認識台南。