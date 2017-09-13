〈南部〉青創基地2歲 創業青年分享經驗

2017-09-13

〔記者王涵平／新營報導〕台南青創基地BIG O2成立滿兩年，創業青年昨日分享經驗，其中郭瑞成、林韡勳透過青創基地輔導，即將開設科技公司與網路行銷果醬，獲得滿滿祝福。

位於新營區南瀛綠都心的台南青創基地，啟用兩年來共有五家青創廠商進駐獨立辦公室，三位青創者承租共同工作空間，由長榮大學團隊負責經營。

南市勞工局昨日舉辦週年慶生活動，南市勞工局長王鑫基、長榮大學產學合作總中心主任陳妙齡等人切下生日蛋糕，期盼「青創聚台南、創出一片天」，現場也展示三位青創家產品，包括恭嘗小張（張志宇）的普洱茶、「甜玉軒」（林韡勳）的手工果醬、百大青農（郭俊偉）的美味魚料理，分享創業甘苦談。

青創基地輔導的兩位青創家即將在新營開業，分別是「熙瑞數位科技公司」郭瑞成及「甜玉軒」果醬男孩林韡勳。郭瑞成是新營人，返鄉創立系統開發公司，提供客戶客製化資訊服務；林韡勳曾參加勞工局職訓班「精緻農業特產無店鋪班」及青創基地相關課程，運用網路行銷催生「甜玉軒」品牌，不含香精、不加色素、不使用防腐劑的手工果醬品牌，實現創業夢想。

王鑫基表示，青年創業除了需投入相當多的時間及資金外，產品的設計開發製造及成本控管等，加上如何行銷更是大學問，很多年輕人在創業路上往往空有理想卻缺乏經驗，因此走了很多冤枉路。

他說，台南青創基地全國首創結合新營特色推出「四創」—數創、文創、農創、藝創，透過低廉租金提供場地及業師諮詢輔導協助青年實踐創業夢想，並吸引更多青年返鄉推動在地產業特色，因此獲得勞動部最佳創意獎。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，青創基地每年都積極辦理多元化的創業課程，協助更多青年創業圓夢，有意創業者可洽詢。