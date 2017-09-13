〈南部〉這3條路 機車退出人行道！

2017-09-13

前金區成功路、前鎮區民權二路及鳥松區長庚路

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前金區成功路、前鎮區民權二路、鳥松區長庚路等三條道路，大量機車停放於人行道，嚴重影響市民通行安全，交通局近期實施機車退出人行道，成效不錯。

高雄市機車數量超過二百萬輛，全台最多，機車任意停放的情形屢見不鮮，交通局近年陸續於商圈、大專院校周邊、醫院，實施機車退出人行道，有效改善機車停車秩序。

交通局近期選定前金區成功路、前鎮區民權二路、鳥松區長庚路等三條道路實施機車退出人行道，其中，成功路配合人行道改善工程，打造嶄新平整的人行道，讓民眾享受寬敞的步行空間。

交通局強調，這三條道路車流量高，是機車停車的熱點，但長期以來人行道停放大量機車，停車秩序凌亂，導致行人難以通行，因此全面實施機車退出人行道。

住在長庚路附近的陳先生說，以前到勞工公園運動時，經常要穿過滿是機車的人行道，且機車常在人行道上亂竄，相當危險，「現在的人行道暢行無阻，改變非常大。」

但也有機車族反彈，黃姓大學生說：「政府近年一直在縮減人行道的機車停車空間，叫機車族停哪裡？」

交通局解釋，市府基於「先供給後管理」的前提，會先評估周邊有足夠的汽車替代停車場後，再將路邊汽車停車格，改劃設為機車停車格，也就是先在適當地點增設機車停車格後，才會實施機車退出人行道。