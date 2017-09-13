〈南部〉挺台東創世 「雙金」義賣文旦

2017-09-13

金質獎農友贊助老欉文旦

〔記者王秀亭／台東報導〕世大運女子舉重六十九公斤級金牌得主洪萬庭昨天回到台東老家，為創世台東分院義賣金質獎常勝軍林金財的老欉文旦，並到病房為植物人住民加油打氣，洪萬庭說，實際接觸後，反而被院民持續復健，想要清醒的意志力所感動，讓自己可以更樂觀面對未來的路。

創世基金會台東分院照顧院內三十六名植物人，每個月的耗材、飲食、水電等相關費用約需一百萬元，為號召民眾關注植物人安養需求，獲得花蓮縣瑞穗鄉鶴岡部落文旦農友林金財的協助，贊助三十五年老欉文旦讓院方義賣，作為植物人雙軌服務經費。

在世大運拿下舉重金牌的洪萬庭，也義務返鄉為家鄉的植物人加油打氣，她坦言，平時很怕病人和醫院的味道，一開始很擔心也抗拒院方要我去看植物人，想不到這裡沒有醫院的感覺，與卑南同鄉的植物人阿伯接觸，陌生感全然消失。

金牌洪萬庭︰被院民努力感動

洪萬庭說，院方原本希望以自己不放棄的精神鼓勵臥床院民，到病房走一趟後，看到一位十九歲的住民阿堅從植物人狀態逐漸甦醒，現在雖仍臥床，已能和他人簡單對話，這種狀態很像自己曾面臨的低潮期，看到阿堅想要清醒的意志力很強，身體狀況越來越好，被這種精神打動，也希望大家繼續堅持下去，會看到不一樣的風景。

創世台東院長王玉鳳表示，在雙料金牌的力挺下，盼民眾可以發揮愛心，認購花蓮鶴岡文旦，有五公斤、十公斤裝禮盒，分別為六百、八百元，台東地區指揮部已率先認購近千斤，要讓國軍弟兄率先嘗鮮，。愛心專線：（089）220848。