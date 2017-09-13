〈南部〉市長視察抽水站 籲別掉以輕心

2017-09-13

〔記者黃文瑜、邱灝唐、洪瑞琴／台南報導〕泰利颱風路徑北修，預估對台南的影響較小，但代理市長李孟諺帶領的市府團隊仍不敢輕忽，昨日視察永康分洪抽水站及安南區九份子十目寮抽水站，李孟諺表示，依以往經驗，秋颱常會帶來大豪雨，因此不能掉以輕心。此外，目前颱風假以雨量及風量做為評估方式仍可行。

抽水站確保能運轉三天沒問題

市府表示，已啟動防汛巡查組，對台南抽水站做全面檢查，確保能運轉三天沒問題，分布在各低窪地區的三百台移動式抽水機也巡查完成。並已請農民提早採收椪柑、柚子等水果，做好各項防颱措施。

水利局表示，海棠颱風後，已針對仁德土庫抽水站再新增二部機組，使抽水量達到二十一cms（噸／每秒），下營抽水站機組日前設十cms抽水量設備，安南區也設有二台共一cms沉水式抽水機，泰利颱風來襲時，可使內水積淹的風險再降低。九份子抽水站鄰近鹽水溪堤防，設有沉水式抽水機組及移動式抽水機組八座，以及兩組豎軸式沉水機組，今年完工後第一次投入防洪行列，期望能降低九份子重劃區和建成社區的淹水風險。

工務局所屬各單位也總動員進行工地巡查及檢視防汛整備狀況，啟動防災機制，其中針對卅三件容易致災的橋樑及道路邊坡改善工程等確實檢視，並提供工地巡查照片及防颱巡查紀錄表。地下道、轄管公園、行道樹、路燈、危險招牌及施工鷹架，也都要求相關單位加強巡檢，針對十二件在建工程進行二次複查。

市議員昨日提議應該舉辦一場治水專案報告，讓市民了解治水成效和經費執行率等面向，排定由副市長吳宗榮和水利局於十月十六日前往議會說明治水工作，接受議員質詢。