〈南部〉市有財產 8616億暴升至1兆2千億

2017-09-13

107年度總預算案出爐

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市一○七年度總預算案出爐，除了歲入及歲出各八四八．七億元預算平衡「零舉債」之外，市有財產總值最新數字統計，由八千六百一十六億「跳升」至一兆兩千億，「暴富」原因，主要是永康區陸軍砲兵飛彈學校（簡稱永康砲校）等土地開發增值。

市政會議昨日由代理市長李孟諺首度主持監誓，全體首長宣誓就職，同時也通過一○七年度總預算，將送請市議會審議。

土地開發增值 總資產增加主因

市府說明表示，總資產增加原因，主要是「南台南副都心」、平實營區、九份子重劃區、新吉工業區、永康砲校、鹽行國中等開發案，經重劃取得抵費地或區段徵收拿回可建築剩餘地，「市有地變現」，有效發揮地利價值，例如永康砲校區段徵收將有二百五十億元。

歲入較前一年度增加107.66億

一○七年度歲入相較於一○六年度增加一○七．六六億元，是預算平衡的主要原因。對於外界傳言，歲入增加是因調高房屋稅及地價稅所致，財政稅務局澄清強調，歲入增加主要來自稅課收入、財產收入、營業盈餘及事業收入與中央計畫型補助款增加等多元因素，房屋稅調整後，僅增加一．六五億元，地價稅則是減少一．三七億元，房屋稅及地價稅調整，並非預算數增加主因。

市府指出，例如統籌分配款增加廿八．九億元，營業盈餘及事業收入亦增加四十六．一二億元，包括增加產發基金盈餘繳庫四十億元及殯葬基金盈餘繳庫五億元、平均地權基金盈餘繳庫增加一億元，中國城暨運河星鑽地區區段徵收案，財產收入增加三．四億元。

此外，計畫型補助款也增加廿．二二億元，包括長期照顧十年計畫2.0、生活圈市區道路、前瞻計畫區域排水、社會住宅包租代管試辦計畫、雨水與污水下水道工程等計畫。

李孟諺強調，市政、行政是一棒接一棒，在人事及預算都已經就定位情形下，繼續秉持初衷、堅守崗位，如期如質完成接續的各項重大建設，為城市留下最美好的印記。