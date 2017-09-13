〈南部〉南高雄最大森林公園 23日動工

2017-09-13

位在少康營區舊址 佔地10公頃

〔記者王榮祥／高雄報導〕原少康營區規劃為森林公園，市府將在九月廿三日動工，該公園佔地十公頃，將栽植一千五百棵樹，號稱南高雄最大綠色空間，預定明年底啟用，不但可提供小港居民運動、散步，還可在森林裡看飛機。

原少康營區位於小港區高松、營口路旁，鄰近小港機場，佔地約廿三公頃，本來是陸戰隊駐地，民國九十九年軍方搬離後，營區頓時閒置。

高市府與台糖經數度討論，加上立委賴瑞隆居中協商，促成都市計畫重新調整，配置出廣達十公頃的公園用地搭配商業區（十．八公頃），全案於今年三月公告實施。

都市計畫定調後，輪到工務局養工處上陣，經過三度流標，日前終於順利發包，預定九月廿三日動工。

栽植1500棵樹 預定明年底啟用

養工處說明，營區內的森林公園呈Ｌ型，有管理中心、生態池、迷宮花園、水岸舞台、兒童遊戲場、自行車道等設施，最重要的是計畫栽植一千五百棵樹，部分已在樹木銀行培育中，時機成熟就可移入。

此外，公園內步道長度共三一六五公尺，自行車道則有七三四公尺，讓民眾可悠閒散步、騎單車。

提供居民運動散步 還可看飛機

養工處進一步表示，該公園因緊鄰小港機場，隨時有機會近距離欣賞飛機起降，在都會的森林裡看飛機，感覺可能很不一樣。

工務局補充，明年底市長陳菊卸任前，高市會有兩個大型森林公園落成，一個在少康營區，另一個則是覆鼎金公墓遷葬後改造的雙湖森林公園，第一期綠地預定今年十二月即可完工，為大高雄再添綠意。