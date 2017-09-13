〈台北都會〉世大運好成績 柯P頒獎表揚

2017-09-13

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北世大運成績亮眼，北市體育局昨舉辦表揚典禮，感謝世大運奪牌選手、教練、體育協會人員的付出與背後支持，市長柯文哲親自到場頒發獎座，柯文哲致詞時表示，台灣隊成績這麼好不曉得為什麼，他無法理解，還笑說是運氣不錯，「要感謝兩個颱風自動轉向」，引起台下人員一陣哄堂大笑。

體育局昨在中山堂舉辦「台北市一○六年運動有功團體及人員表揚典禮」，世大運奪牌選手宋青陽（滑輪溜冰）、張惟傑（跆拳道品勢）、魏子茜（撞球）、張芷瑄（半程馬拉松）等人都親自出席領獎，最近捲入風波的網球選手謝政鵬與羽球金牌選手王子維等人則未現身，由他人代領。

柯文哲頒獎前致詞表示，這次世大運相當成功，要感謝很多人幫忙，包括一萬八千名志工，若真的要用錢去僱那不得了，這些志工招待來自世界各國一萬兩千名選手，給大家留下很棒印象，警消與醫護人員也很幫忙。

話鋒一轉，柯說，坦白講是運氣不錯，兩個颱風自動轉向，台北一直等到世大運英雄大遊行結束後才下雨，直呼「運氣真的非常好」。另外就是表現優秀的選手，還有背後的教練跟推手，每個成功故事後面都有很多人幫忙，也要感謝買票進場的民眾。

他表示，也不曉得為什麼這次世大運成績會這麼好，「我無法理解」，滑輪溜冰會拿獎他預料中，但標槍一百公尺得金牌、舉重破世界紀錄覺得很奇怪，他認為與世大運口號「回家比賽」有關係，在自己的國土上，台灣選手變得很神勇，因為場內有這麼多人喊加油。

柯回憶，有一場比賽他感到驚訝，就是女子籃球銅牌戰，站起來比對手俄羅斯隊選手身高矮了十五公分，還打得贏，很奇怪，由於場邊有上萬名觀眾喊加油，一開始還落後追上去才贏，因此每個事件成功的背後支持者很重要。