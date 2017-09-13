〈台北都會〉電音趴河濱公園垃圾堆2天 水利處允許

2017-09-13

環局：結束當天要清完

〔記者鍾泓良、蔡亞樺、周彥妤／台北報導〕「Road To Ultra Taiwan」音樂祭十日於台北大佳河濱公園舉辦電音趴，吸引兩萬七千名電音迷朝聖，然而活動結束已兩天了，民眾卻發現現場還是滿地垃圾。主管機關工務局水利處昨竟表示，已多給廠商兩天時間清理，期間都有收取租金，甚至認為此活動範圍本來不可能馬上清理完畢。但環保局和觀傳局均表示，任何大型活動所產生垃圾都應在活動結束當天清完。

網友罵翻 沒有公德心

網友昨天於PTT貼出電音趴後的慘況照片，表示「快來看窩～～在凹創（Ultra）狂歡後遺留許多漂亮的美景」。也有網友灌爆活動官方粉絲團，留言批評參與者沒有公德心，更罵主辦單位只負責賺錢卻未整理環境，也有參與派對的人指出，現場人數眾多卻沒有設置垃圾桶，所以民眾都到處亂丟垃圾，甚至連廁所都沒有好好清潔，留下不好的印象。

台北市環境保護局環境清潔科長黃寬助表示，他們也是看到新聞後才會同水利處前往現場，勸導主辦單位應立即清除垃圾，未來也會向市府其他單位宣導，務必要求主辦方在活動落幕且拆除現場搭棚後，儘速恢復現場環境。

時常主辦大型活動的台北市觀光傳播局表示，辦大型活動皆會責成廠商於活動後儘速復原場地，除了舞台等大型設施可在活動結束後兩天內拆畢，活動所產生垃圾都必須在活動結束當天清理完畢。

水利處：收租金多給兩天整理

而主管河濱公園出租的工務局水利處河川管理科長游百崧卻表示，出租給廠商的時間為九月三日至九月十二日，期間總租金為五百萬元，當初考量到活動舉辦面積較大，人數較多，因此多給廠商兩天時間整理環境，多給廠商整理兩天時間也有收一百萬元租金，等於收取了廠商外部性成本。

廠商致歉：會打掃乾淨

記者昨詢問這次舉辦「Road To Ultra Taiwan」電音趴的廠商斯邦奈公司表示，他們活動結束就有安排五十個清潔人員打掃環境，現場也有設置一百個垃圾桶，但實在是低估大家的垃圾量，目前已經加派所有人員下去打掃，會把場地打掃乾淨再還給市民，造成市民任何的不便深感抱歉。