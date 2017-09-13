〈台北都會〉泰山改轄林口警分局 17里長揚言抗議

2017-09-13

考慮車程 17里爭取回歸新莊管轄

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市政府警察局林口分局將於明年一月成立，屆時林口、泰山區都納入管轄範圍，但泰山區目前歸新莊警分局管轄，車程不到半小時，和位於林口台地的林口警分局相比，「上山」到林口警分局的車程較遠；市議員賴秋媚與泰山區全部十七位里長揚言要連署抗議，認為新莊警方距離泰山較近，民眾「就近被保護」才有安全感。

新莊分局轄區人口60萬 警力吃緊

對此，市府警察局解釋，新莊警分局目前轄區含括新莊、泰山、林口區，轄內人口數逼近六十萬人，「超級警分局」有必要「瘦身」，否則警力負擔太過沉重，對轄內治安維護非常辛苦，所以朝「分流」規劃，讓林口、泰山兩區自立門戶，改隸明年新成立的林口警分局。屆時新莊警分局轄區人口數可降低至四十萬人，這對於新莊區，及林口、泰山區都是好事。

市警局建議 可就近在派出所洽公

市警局表示，許多警政洽公業務都已Ｅ化線上處理，包括良民證、刀械許可、集會遊行、交通事故初步分析研判表、護照掛失等申請作業，民眾可就近在泰山區內的派出所辦理，不用特地跑一趟林口警分局，洽公及治安維護等權益都不受影響。

議員：警局硬幹 將砍林口分局預算

賴秋媚表示，泰山民眾到新莊警分局只要一、二十分鐘的車程，到林口要走泰林路、大科路等山路，路途遙遠又危險，距離至少多了兩倍，市警局不應該「把警察自己的管理方便，建構在泰山人的痛苦上」，如果警察局執意硬幹，她不排除刪掉林口警分局的預算。

泰山區義學里里長陳和榮也說，今年初召開說明會時，泰山區全數十七位里長都強烈反對，沒想到警察局漠視地方民意，若泰山區改隸林口警分局管轄，不但民眾洽公、報案路途變遠，地方民代關心里民陳情案件、鄰里巡守隊開會都將變得更麻煩。