〈台北都會〉泰利詭異 新北各區可局部停班課

2017-09-13

〔記者賴筱桐、李雅雯／綜合報導〕泰利颱風逼近北台灣海域，新北市災害應變中心昨天二級開設，副市長侯友宜表示，氣象局預估風雨集中在東北角及北海岸地區，他指示「料敵從寬、禦敵從嚴」，務必嚴陣以待；對於民眾關心的停班停課，市長朱立倫表示，新北市是一體的，但各區區長或學校仍可根據當地實際狀況緊急因應，在聯繫市府之後，必要時可局部宣布停班、停課訊息。

影響最劇烈期 今晚至明午

市府指出，彙整氣象局資料及天氣風險管理開發公司的分析，泰利持續朝西北移動，路徑可能再偏北，影響新北市最劇烈的時間估計是今天晚上到明天中午，可能有豪雨或大豪雨，沿海有十至十一級的瞬間陣風。

雨量將集中在新北市北區及東區，包括貢寮、瑞芳、金山、萬里，二十四小時估計累積雨量約三百五十毫米至五百毫米；汐止、平溪、雙溪、坪林、烏來、三芝、石門、淡水、八里與林口等區，估計約兩百至三百五十毫米。

5萬2千袋沙包 可至公所領取

水利局長古沼格指出，已備妥五萬兩千多袋沙包，有需要的民眾可到各區公所領取，並針對新莊、五股、泰山、中和、永和、土城等三十一處低窪地區，預佈移動式抽水機，加強道路側溝清疏；工務局長朱惕之表示，在烏來區北一○七之一線、三峽區一一四線通往大板根森林區及石門區公所後方中央路等容易致災地點，預置挖土機、卡車等搶修機具，進行復建或改建工程的區域都覆蓋帆布，避免土石流失釀災。

另外，有鑑於颱風過後造成原水濁度飆升的停水經驗，不少民眾已貯水備用，量販店也備妥桶裝水貨量，因應民眾採購需求。淡水地區位於管線末端，停水快、復水慢，聽到颱風來襲，居民都貯水、買水備戰。