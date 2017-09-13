〈台北都會〉公家宿舍轉做公宅 選定三處推出

忠勤三莊 明年下半年上路
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市財政局昨於「居住正義論壇」報告市有資產活化運用，提出「舊房子延壽運動」，財政局長陳志銘表示，北市府共有八十五處、六百五十戶的老舊宿舍，市府將把可修繕者轉型做為公宅出租。財政局昨率先公布三處宿舍，包括八德路二段警察宿舍、延平北路二段教育局宿舍及景豐街忠勤三莊宿舍。陳受訪說，忠勤三莊預計明年下半年可改裝出租，其餘兩處將看原住戶配合狀況。
陳志銘解釋，一九八三年之前的公務人員享有職務宿舍終身居住福利，隨著公務員逐漸老去，許多職務宿舍也面臨改建問題。他說，財政局過去的做法是拆除推動都更，但在等待老公務員搬離或都更這段空檔，宿舍也閒置荒廢，因此認為「舊房子延壽運動」可將房屋的殘餘價值做有效利用。
陳志銘說明，北市推動公宅除了自行興建外，也有多元做法，如二○一五年釋出四百六十八戶捷運聯開宅、一千三百卅七戶都更分回宅外，財政局將盤點產權屬於北市府的閒置宿舍，預計可以推出一百多戶；若執行成效好，未來也會再進一步跟國有財產署合作。
財政局說，目前盤點的六百五十戶中，若有結構安全疑慮就會直接拆除；剩餘宿舍就會評估修繕成本及使用年限，委外交由民間修繕、物業管理廠商經營，市府不會花費公務預算。
另外兩處 等原住戶搬離
陳志銘受訪時說，忠勤三莊所有住戶已經搬離，財政局最快今年底就可以找廠商施作隔間調整及加裝電梯，預計明年下半年推出。至於八德路二段警察宿舍、延平北路二段教育局宿舍還有原住戶，因此需要進一步請原住戶先搬離，才能進場改造，將會持續溝通，無法確定對外招租時間。