〈台北都會〉北市公宅加碼租金補貼 明年元旦上路

2017-09-13

租金市價八五折

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市政府昨舉辦「居住正義論壇」，都發局於會中公布新公宅租金政策。都發局表示，過去的公宅租金為「一口價」市價八五折，明年一月一日以後，除公宅租金為市價八五折外，還加碼每戶依照家庭每人平均收入分成三個級別，民眾依此申請不同金額的租金補貼，從三千元到一萬一千三百元不等。

都發局解釋，目前一般戶公宅租金為市價租金八五折再加管理費，唯有興隆一區公宅因是原安康平宅住戶入住，所以提供低收入戶租金市價四折，租金差額由社會局編列預算補貼。

依收入分三級補貼

都發局住宅企劃科長吳名秋表示，明年一月一日起，公宅租金除維持八五折外，住戶還可依家庭每人平均收入分成三個級別，再依照配住的公宅房型，申請不同租金補貼。所謂家庭每人平均收入計算方式，如果一家四口中，只有父母親有工作，子女還在念書，就是用父母收入除以四人計算。

至於興隆一區公宅低收入戶四折優惠未來是用新制還是舊制？都發局解釋，興隆一區為二○一六年初起租，目前都是適用舊制，下次議約將會是二○一九年初，屆時才會再討論居民是否要維持舊制或是適用新制。

學者、公民團體都肯定

昨到場的都市發展學者及業界代表，均認同分級租金是進步做法，甚至說比中央還進步。住商不動產企劃研究室主任徐佳馨提醒，公宅以建築來說，屬於較新、較貴的建物，調查周邊租金應抽樣較常見的住家型態，而非同樣價值建築的租金。中華民國住宅學會理事長彭建文也說，目前市價八五折是用內政部統計的「標準租金」，但應調查出更精準的租金水準。

OURs專業者都市改革組織秘書長彭揚凱則說，他看到都發局提出來的方案嚇一跳，「比我預期的還要正面」，認為這絕對是個進步的做法，而他提醒在公宅租金補貼與民間租金補貼上如何調配，將是未來課題，建議未來租金補貼應以「公宅為主，租金補貼為輔」，確保投注在公宅的資源得到最有效利用。