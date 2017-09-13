〈台北都會〉新北公車免費Wi-Fi 2500輛免登入

2017-09-13

〔記者何玉華、黃建豪／綜合報導〕雙北公車族福音！公車免費Wi-Fi上網服務愈來愈普及！

繼台北市之後，新北市政府昨天宣布，全市兩百七十一條公車路線、兩千五百輛公車，即日起提供免費的Wi-Fi上網服務，讓公車族上網無往不利，並省去繁瑣的「登入」手續；在台北市方面，免費Wi-Fi公車在六年前就已推動，至今已有六百輛，共行駛六十七條聯營公車路線。等於兩市聯合提供三千一百輛公車、共三三八條路線，民眾只要搭乘貼有「新北公車免費Wi-Fi」、「台北公眾區免費上網Wi-Fi」貼紙的公車，就能享受免費的Wi-Fi服務。

北市還要登入 看廣告

新北市的兩千五百輛公車加入免費Wi-Fi上網服務，不用繁瑣的登入程序，民眾一上車就有免費的Wi-Fi網路；至於台北市的免費Wi-Fi公車，需要用手機號碼及電子信箱申請帳號，登入時還得先觀看公益性質廣告，比較不方便。

在頻寬服務方面，新北市公車使用廿Ｍ到卅Ｍ的頻寬，可提供車內卅人同時上網；台北市限時十五分鐘、最大十Ｍ下載。

先前記者在台北市實測，斷訊及連線品質屢被詬病，台北市資訊局坦承，超過十五人同時使用就可能造成連線品質不穩，在山區或公車路線的起站、終點站也可能會有斷訊情況，正在改善中。

記者實測 初步使用算順暢

記者昨晚搭乘新北市234公車實測，由於第一次使用，需要一點時間連結無線網路，剛連線時有點「卡卡」，但不久之後，連結臉書、LINE、網路瀏覽器搜尋都相當快速，但一下公車就斷網，在人行道等候公車時，沒有無線網路，也無法用APP查詢公車到站時間。

由於新北市、台北市跨區的公車路線很多，部分新北市公車業者經營的路線屬於台北市政府主管，因此，新北市府交通局強調以貼紙辨識，只要貼有「新北公車免費Wi-Fi」貼紙的公車，行駛在雙北市境內，在公車上用手機、平板或筆電等，選擇連線至「New Taipei BusWi-Fi」無線網路即可免費享用，免登入、無廣告、不限時間與次數的上網服務。

在台北市方面，公車上印有Taipei Free的Logo，告知民眾可連結Wi-Fi網路，網路服務範圍也是涵蓋雙北。

另外，台北市從去年底與電信業者合作，推出4G公車候車亭，民眾候車時也可使用免費無線上網，截至今年七月計有五十四座4G站牌，預計今年底擴增至一一五座。