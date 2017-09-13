〈北部〉泰利進逼 軍方進駐宜蘭防颱

2017-09-13

龜山島今起封島3天

〔記者張議晨、簡惠茹、林敬倫／宜蘭報導〕泰利颱風來勢洶洶，宜蘭縣成立災害應變中心備戰，國軍出動兵力及大型機具待命，三星蔥農投入搶收，三星蔥每公斤拍賣均價飆上兩百卅元高點，另龜山島今天起封島三天，福山植物園則休園兩天。

福山植物園休園兩天

宜蘭代理縣長吳澤成昨天指示縣府農業處，協助農民做好防颱工作，責付工務處備妥各抽水站油料，建設處注意招牌與建築工地施工圍籬、加強路樹支撐，減少損害。

七月底的尼莎颱風，一度造成宜蘭縣超過十九萬戶停電，泰利進逼，台電提醒大家，若有電線斷落、垂下，應避開勿碰觸，交通號誌如果因停電無法運作，用路人要注意行車安全。

國軍配合宜蘭縣防災工作，派遣AAV7兩棲突擊車、膠舟、海軍水中爆破中隊隊員，進駐蘇澳鎮公所應援，並在大同鄉、蘇澳乾塢營區派遣大山貓、挖土機、多功能工兵車待命，指派卅一人搭火車至南澳高中預置兵力；宜縣消防局各分隊同步啟動防災整備。

拍賣價飆 農民搶收三星蔥

尼莎颱風從蘇澳登陸，宜蘭縣農損突破億元，這次泰利襲台，三星蔥農不敢大意，趕緊下田採收，清洗後入庫冷藏，颱風還沒來，三星蔥拍賣價便扶搖直上，三星地區農會推廣股主任賴俊宏說，蔥價高並非颱風預期因素，主要是天氣熱，收成較差，供貨量少，蔥價自然水漲船高。

泰利過後三星蔥價是否再飆高？賴俊宏說，三星鄉多數蔥農自備冷藏庫設備，先搶收入庫，颱風過後陸續出貨，如果拍賣市場供應量穩定，蔥價短期內波動不大。

慧燈、中道提前宣布颱風假

私立慧燈中學昨天上午率先宣布施行颱風假，校長吳松溪說，全校兩千三百多名學生，七十％來自外縣市，基於安全考量，今天上午十一點提早放學，共放兩天半的颱風假，之後利用寒假補課；私立中道中學今天下午也放「風災整備假」，下週一恢復上課。