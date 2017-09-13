〈北部〉世大運竹市3女將奪牌 獲贈本尊公仔

2017-09-13

5選手出賽 抱回一金三銀一銅

〔記者洪美秀／竹市報導〕台北世大運剛風光落幕，新竹市五名選手代表台灣出賽，一舉奪下一金三銀一銅成績，市長林智堅昨天勉勵梁宣旼、陳怡瑄、譚雅婷等得獎選手，除致贈獎牌，還特地打造個人專屬的特製運動公仔，讓獲獎選手都好開心，將持續努力為國爭光。

新竹市參與台北世大運的選手有游泳選手李炫諺、蔡易霖、射箭選手譚雅婷、陳怡瑄以及競速溜冰選手梁宣旼，其中譚雅婷奪下反曲弓女子個人賽銀牌、團體銀牌，陳怡瑄射下射箭複合弓個人賽銀牌、混雙銅牌；梁宣旼更逆轉摘金，奪得競速溜冰速度過樁金牌，共獲得一金三銀一銅。

林智堅說，選手的養成與訓練過程很辛苦，像射箭選手訓練過程中，「雙手因為練習破皮、長繭，冬天因天氣乾燥，手指頭甚至破皮流血」，選手要克服手指頭流血、長繭的痛苦，很辛苦。

在競速溜冰速度過樁項目逆轉勝拿下金牌的梁宣旼說，第一輪比賽雖落後，但秉持「再不拚的話，就沒機會」的決心，終於成功奪金，期許延續今年的好狀態，明年入選國家代表隊，再戰世錦賽。

譚雅婷說，世大運比賽期間，看到新竹市的鄉親前來加油，相當感動，她將把榮耀獻給新竹市，再戰明年亞運及下屆奧運，為國爭光。

陳怡瑄也說，會持續精進，期盼明年能入選國家代表隊，征戰亞運，爭取榮耀。

市府教育處表示，參加今年世大運入選為國家代表隊的選手，每人可獲入選獎金兩萬元，奪金牌者可獲獎勵金廿萬元、銀牌十五萬元、銅牌十萬元，盼激勵更多選手為新竹市爭光。