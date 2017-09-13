〈北部〉全球旅遊皇后46國佳麗 賞桃園美景

2017-09-13

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪區名列台灣十大觀光小城，報名參加「全球旅遊皇后」選拔的四十六國佳麗，昨天包車前往桃園機場捷運、石門水庫、大溪威斯汀飯店及大溪老街等景點走透透，佳麗們所到之處「美」不勝收，留下美麗倩影。

為推廣台灣觀光旅遊，中華觀光旅遊發展協會、國王假期旅遊合辦「全球旅遊皇后」選拔，來自全球四十六個國家的報名佳麗陸續搭機來台，前晚投宿桃園區住都大飯店，昨起至廿三日走訪桃園、台中、嘉義和澎湖等縣市參與優良產品企業代言活動，以提升台灣觀光在國際知名度。

佳麗們的首日行程，由市府觀光旅遊局長楊勝評、大溪區長黃睿松擔任導遊，向佳麗們推銷桃園、大溪的好山好水。

石門水庫、大溪老街 留美麗倩影

首站參觀機捷列車及行控中心，佳麗們進入模型車駕駛艙體驗，接著前往大溪石門水庫搭乘太陽能動力船遊湖欣賞山光水色，中午在大溪笠復威斯汀度假酒店用餐後，轉往大溪區公所、大溪老街參觀木博館，沿途佳麗們頻頻拿起手機拍照記錄大溪之美。

代表台灣的佳麗粘育綾表示，小時候家住苗栗，來過幾次石門水庫和大溪，這次能和這麼多佳麗一起來桃園，希望能成功宣傳台灣之美。

主辦單位表示，參與的佳麗十五日下午將於嘉義夢想家商務大飯店進行泳裝秀、才藝表演，廿三日移師澎湖喜來登飯店舉辦「全球旅遊皇后」總決賽，前三名將為明年的「世界最美麗海灣年會in澎湖」活動代言。