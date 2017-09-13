〈北部〉活到老玩到老 老少玩具車13區巡迴

2017-09-13

台灣玩具圖書館協會打造

〔記者陳昀／桃園報導〕台灣玩具圖書館協會六月接受美國客家基金會跨海捐贈一輛汽車，經打造為「老少玩具車」，昨天在中埔國小亮相。協會與市府教育局合作，將不定期開著「老少玩具車」，載運去年搜集到的卅九噸二手玩具、搭配修理玩具的「玩具醫生」，巡迴十三區的樂齡學習中心，由志工帶動老少「共玩」，民眾也可將玩具拿來修繕。

中埔國小亮相 載39噸二手玩具

台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳表示，協會長期回收二手玩具，去年回收了卅九噸二手玩具，過去主要服務對象為六到十二歲兒童，今年與教育局合作突破年齡限制、擴大服務範疇，也到樂齡學習中心帶動長者與小朋友玩遊戲，要將「共玩（Play）、共學（Learning）、共融（Associate）、共樂（Yay）」精神推動到每個角落。

特別的是，全新打造的老少玩具車不只載運玩具給大家嬉戲，葉國芳說，車上會搭配一名「玩具醫生」（見圖，記者陳昀攝），民眾可將家中二手玩具拿來修補、清理，賦予玩具新生命，完全免費。

市長鄭文燦表示，樂齡中心是長輩學習的場所，讓他們「活到老學到老」，市府也鼓勵「活到老玩到老」，因為玩具是最好的語言，不需言語說明，也不必事前準備，如果能祖孫輪流玩、共同玩，就能成為最好的親情黏著劑，過程中也能一起體驗學習，更希望藉由「老少玩具車」的機動性，帶動玩具的交流與互動。

不定期到各區樂齡中心

教育局長高安邦說，老少玩具車即日起開始不定期在各區巡迴，過程中也會了解大家的需求和喜好，預計明年可推出更完整合作方案，教育局也計畫在各區樂齡中心裡，建置專屬的「共P.L.A.Y.空間」，阿公阿嬤也可以自己扮演玩具醫生，幫孩童修補玩具。

鄭文燦另指出，市府正研議在保一總隊大湳營區，也就是未來的「大湳森林公園」成立「玩具圖書館」，也將於北區、南區分別設置一座玩具資源中心，作為教育推廣與玩具交換的基地，期盼讓孩子們學會愛物惜物及分享的精神。