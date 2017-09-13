〈北部〉人行道變竊車路 客家圓樓停車場開「巧門」

2017-09-13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣客家圓樓停車場，鄰近高鐵苗栗站，苗栗縣政府開闢一條人行步道，連接停車場與高鐵站，方便旅客搭車、取車，因步道寬度可容一輛小客車通行，竟成了宵小偷車離去的捷徑。苗縣府表示，會在人行步道增設車阻防範。

方便旅客停車 直抵高鐵站後門

高鐵苗栗站通車後，停車需求增加，高鐵規劃委外停車場，採計時收費，每小時卅元、當天最高一百八十元。

不過車站旁也有縣府客家圓樓的停車場，機車免費停放，汽車採單日記次收費，小客車每次五十元、大客車每次一百元，較高鐵苗栗站停車場便宜，吸引旅客選擇停放。

雖客家圓樓停車場就在高鐵苗栗站「隔壁」，但之間並無通道，停在客家圓樓停車場的旅客，得由停車場出入口，沿街廓人行道走一段ㄇ字型、五百公尺道路，才會到高鐵苗栗站。

基於便民，苗縣府辦理「客家圓樓臨時停車場連接高鐵苗栗站人行步道工程」， 從客家圓樓停車場內，開闢一條九十公尺長的人行通道，讓旅客能從停車場直達高鐵站後門，並於去年四月完工。

未經收費閘門 賊偷車直駛而去

前天下午，客家圓樓停車場發生一輛小客車失竊案，警方調查發現，竊賊沒有經過收費停車場收費閘門，而是經由寬度足供小客車通過的人行步道，再沿高鐵苗栗站旁離去。

客家圓樓停車場管理單位為苗縣府文化觀光局，局長林彥甫表示，失竊車輛前天已在苗栗市尋獲，會迅速增設車阻防範，也避免其他投機取巧的行為。