〈北部〉土地公文化節 明年轉型國際民俗藝術節

2017-09-13

22日起連3天 風禾公園登場

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市土地公文化節系列活動，將於廿二日至廿四日在桃園區風禾公園登場，市長鄭文燦昨天在倒數造勢記者會上表示，桃園土地公文化節已邁入第十一年，明年將擴大為「桃園國際民俗藝術節」，邀請更多國際團隊參與，打造為大型文化活動品牌。

桃園區長張世威表示，土地公文化節活動期間，會安排不同的DIY藝術體驗活動與演出，廿三日為活動高潮「踩街遶境祈福日」，下午四點起會有各式民俗藝閣車、近百個踩街隊伍和獨輪車隊陪同百尊土地公遶境，有上千人共同踩街，晚間七點的藝文晚會由澎恰恰、許效舜領軍的「鐵獅亮光樂團」演出，並穿插摸彩，獎品有五十吋電視、iPad等。

張世威說，踩街隊伍將從青溪公園出發，沿自強路、中山東路、景福宮、中山路、三民路、縣府路、廈門街、正光路、慈文路，最後抵達會場，警方屆時會有交通疏導，不進行交通管制。

鄭文燦指出，桃園區有三百座土地公廟，密度高，全市更有二千座土地公廟，市府在升格後持續推展土地公文化，成立「土地公文化館」，展示豐富民俗文物，也提供小型展覽空間。

鄭文燦說，桃園區公所明年會將「桃園市土地公文化節（桃園國際民俗藝術節）」、「十五街庄慶讚中元」、「桃園大樹林文化巡禮」以及「桃園多元藝術節」發展為桃園區四大特色慶典，打造文化亮點；市府也與內政部、農委會協調，爭取將中山路上的「土地改革陳列館」發展為「中路美術館」。