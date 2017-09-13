〈中部〉10大伴手禮 週末台中公園全民票選

2017-09-13

〔記者張菁雅／台中報導〕由台中市工商投資策進會舉辦的台中十大伴手禮票選活動，今年共有一百五十六家廠商報名，工策會十二日公布一百家進入決選名單，十六、十七日將在台中公園進行全民票選，選出最能代表台中的伴手禮。

工策會十二日舉行十大伴手禮全民票選宣傳活動，邀請進入決選的廠商展示產品，市長林佳龍也到現場鼓勵入圍者。林佳龍表示，台中將舉辦二○一八世界花博與二○一九東亞青奧，在旅客造訪時送上伴手禮，代表台中人情味，也是台中的待客之道「台中WAY」，禮輕情意重，無形間可拉近人與人的距離。

林佳龍也說，台中十大伴手禮已經建立口碑，廠商無不希望能夠入圍、得獎，因此競爭越來越激烈，難免有遺珠之憾，主辦單位未來可以思考是否增設獎項。

工策會總幹事蔡世寅表示，今年共有一百五十六家廠商報名，不僅報名踴躍，很多廠商在設計產品時融入花博元素，一起推廣花博，相當用心。工策會已初選出一百家，邀請民眾最後選出十家，也請大家多多消費，支持台中伴手禮。

十大伴手禮全民票選活動十六、十七日在台中公園舉行，分為食品類與精品類，民眾現場可選最喜愛的五家伴手禮，票數最高的七項食品與三項精品將成為今年的台中十大伴手禮。其他獎項還有由過去三年入選伴手禮廠商競爭的金口碑獎、擁有清真認證的優質清真獎、評審團大獎、現場人氣獎等。