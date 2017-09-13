〈中部〉返鄉探病母 出車禍撞死堂嫂

2017-09-13

〔記者劉濱銓／南投報導〕好悲痛的意外！南投縣魚池鄉六十三歲黃姓男子，昨天清晨駕駛廂型車行經省道台廿一線時，同向騎機車的七十五歲陳姓婦人，剛好要穿越車前迴轉至對向車道，黃男煞車不及當場撞上，下車查看懷疑傷者是家族內的堂嫂，但心裡祈禱不是她，也希望傷者傷勢無礙，但陳婦送醫後不幸身亡，他製作筆錄時才確定真的是堂嫂，自責不已。

警方調查，陳婦是頭社村人，昨晨騎機車從台廿一線日月潭往魚池市區方向，要到對向的中明村土地公廟附近採茶時，卻疑似在雙黃線車道上違規迴轉，陳婦從外側切往內側車道，不慎遭後方由黃男駕駛的藍色廂型車撞倒，雖然車輛僅有右前方出現車損，但婦人因頭部重擊著地，縱使有戴安全帽，送往埔里基督教醫院（簡稱埔基）急救仍宣告不治。

肇事的黃男在現身發現倒地的老婦人看起來有點像家族內的堂嫂，但不是很確定，也祈禱不是，等被帶回警分局後，才確認被撞的陳婦就是堂嫂，當場痛哭，自責不已。

事後陳婦丈夫也趕到警局了解，對於妻子出門後就天人兩隔，忍不住哭了起來，而發現撞死妻子的是自己的堂弟，內心五味雜陳，但又不敢苛責堂弟，只簡單地安慰黃男幾句，就無法再說話，堂兄弟靜默不語，讓員警看了都覺得不忍心。

黃男向警方表示，他目前住台中市，前天是特地返鄉要探望生病的母親，怎料昨天前往埔基醫院探視的路上，卻發生擦撞意外，且撞死的還是自己家族內的堂嫂，真的非常錯愕與難過。

警方表示，廂型車內並無行車記錄器，沿途因無住家也未設置路口監視器，針對事故將釐清是否有目擊證人，以查明事故確切原因，而黃男訊後則依過失致死罪嫌送辦。