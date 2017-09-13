〈中部〉員林公園「行醫樹」 掛置藥方者觸法

2017-09-13

〔記者顏宏駿／員林報導〕彰化縣員林市的員林公園近來出現兩棵奇特的樹木，樹上掛滿放著紙捲的紙筒，紙捲打開一看，盡是「生男、生女祕方」、「各式難纏癌症藥方」，因此被戲稱為「行醫樹」，然而，放置藥方者已觸犯「醫療法」與「醫師法」，縣府衛生局昨天也派員了解情況。

這兩棵樹位於公園裡人潮出入最頻繁的地方，多款藥方以A4紙影印，放在樹幹的紙筒裡，藥方包括癌症、高血壓、血管栓塞，還有預防腦中風和生男、生女祕招，民眾搖頭說，這裡快要變成「公園中醫診所」。

經常來此地運動的一名老先生說，「行醫樹」在此地已有一段時間，原是一名肝病患者因一帖中藥方治好自己的病症，他為了「回饋社會」，就把自己的藥方影印公開，放在樹幹上，後來有些人有樣學樣，紛紛跟進，把民間流傳的中藥方全都丟到紙筒內。

有些藥方還寫上「良心話，信不信由你，凡吃過的人同稱讚」等字，更扯的是其中一項藥方，藥單子上面註明「這是一名死刑犯死前供出來的」。

衛生局昨天獲報已派員前往現場了解情況，試圖找出放置藥方的人士，局長葉彥伯說，當事人的行為已觸犯「醫療法」與「醫師法」，「醫師法」第廿八條「未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務者」，可處六個月以上、五年以下有期徒刑，得併科三十萬元以上、一百五十萬元以下罰金。