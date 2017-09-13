〈中部〉空心菜貴了5成 赤嘴價格翻倍

2017-09-13

〔記者黃淑莉、林國賢、陳燦坤／雲林報導〕泰利颱風恐來襲，菜價聞「颱」上漲，農民忙著搶收農作及加強防颱工作，西螺果菜市場昨天菜價平均每公斤卅五．五元，比上週卅一元小漲約一成多，另養殖文蛤因暴斃產量緊縮，產地價格每台斤漲破八十元，野生赤嘴價格也因此從三十元漲至六十元。

今年夏天氣候異常炎熱，加上午後雷陣雨，蔬菜栽種困難，產量較往年同期減少超過二成，造成今年入夏後菜價維持高檔，上週五颱風形成且預測直撲台灣而來，菜價因預期心理上漲，尤其葉菜類因量少需求增加，漲幅較大，小白菜上週四均價每公斤廿三元、昨天漲至卅一元；空心菜從卅二元漲至四十九元，漲幅達五十％。

西螺果菜市場指出，高麗菜因葉菜類產量減，昨天拍賣價從公斤從廿三元漲至卅一元。

雖颱風路徑北移，但農民仍加強各項防風措施，僱工把木瓜網室穩固性、替芋頭去除葉子，盼安然度過颱風侵襲；莿桐鄉蕉農蘇明利說，每天約增二萬多元僱工薪資，今年香蕉價格低迷，真是屋漏偏逢連夜雨。

文蛤這幾年疑受到天候等因素影響產量持續下滑，產地每台斤由過去三、四十元一路漲到六十餘元，近日已漲破八十元。

由於文蛤缺貨，俗稱「赤嘴」的野生文蛤價格跟著水漲船高，養殖業者指出，野生文蛤過去每台斤約三十餘元左右，現在每台斤產地價已高達六十元，成了不少沿海居民副業外快。