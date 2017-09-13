〈中部〉8旬癌嬤 生前告別式像辦喜宴

2017-09-13

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「我希望自己的人生告別式像辦喜事！」古坑鄉樂齡中心昨天舉辦一場別開生面的生前告別式，場面溫馨感人，「阿嬤老師」陳秋梅說，希望自己人生告別式是「快樂出帆」，參加的親友不要掉淚，要開心笑著來看她。

要快樂出航 請親友笑著來送別

古坑公所老人福利所所長高惠美說，許多長輩對死亡有很多忌諱，排課表時沒注意到生前告別式舉辦日期剛好是在農曆七月，擔心長輩有顧忌，所以上課前先徵求有意願者，結果有蘭花姊姊、阿嬤老師願意當主角接受其他學員們的祝福。

6旬蘭花姊 淚憶過往接受祝福

六十多歲蘭花姊姊是樂齡中心烏克麗麗班班長莊劉樹蘭，她回家跟家人分享要參加生前告別式，年幼的孫子聽到哭得很傷心，要阿嬤不要死，不要參加告別式，她的儀式是以音樂會方式，在鋼琴演奏聲中一位同學介紹其生平，講到年輕時人生境遇，主持人語帶哽咽，蘭花姊姊也在一旁落淚，其他同學也紅了眼眶。

八十多歲「阿嬤老師」是古坑幼兒園退休園長陳秋梅，抗癌多年，幾年前癌細胞轉移淋巴，她仍樂觀面對，昨天的生前告別式都由她自己佈置，她希望大家是以參加喜宴心情來參加，所以準備了湯圓請大家吃。

陳秋梅說，對死亡她坦然面對，希望在人生謝幕時親友們能開心笑著送她，而在分享自己人生故事時，她請烏克麗麗學員幫她伴奏「快樂出帆」，最後學員一起合唱「奇異恩典」送她。

古坑鄉長黃意玲表示，生老病死是人生必經歷程，樂齡中心邀請專業講師鍾秀琴講授「古坑樂齡生命故事繪本」課程，讓學員們透過繪本記錄自己的生命故事，課程也引導長輩坦然面對新生死觀，正視生命的無常與可貴，珍惜生命及把握當下。

黃意玲說，昨天的生前告別式看到長輩坦然看待人生終點，甚至有好多人給予主角熱情擁抱、親吻及祝福，溫馨且令人感動。