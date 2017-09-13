〈中部〉台中市千人辦桌限網路報名 老人急求助

2017-09-13

今天截止 老人怨不會用電腦

〔記者張菁雅／台中報導〕市府為慶祝台中市成為全台第二大城，舉辦「千人辦桌慶祝活動」，報名至十三日截止，由於每桌只要三九九九元，現場還有歌手演出，相當吸引人。但有老人家十二日向市議員邱素貞反映，市府只受理網路報名，讓不會操作電腦的長輩很無奈。

10月7日在豐原體育場舉行

市府以民間辦喜事的方式，十月七日將在豐原體育場舉辦「千人辦桌慶祝活動」，邀請名廚阿基師以台中在地特色食材為主軸，設計十道佳餚，現場還有歌手輪番登台演唱，一桌價格不到四千元，消息一公布，就接獲許多民眾詢問電話。

邱素貞指出，「千人辦桌」慶祝活動報名至今天下午五時截止，僅開放網路報名，必須到市府官網填寫資料，包括姓名、身分證字號、電話、E-mail、地址等，若超過名額將抽籤，抽籤後由執行單位透過電子郵件通知匯款，卻讓不懂電腦操作、沒有電子郵件信箱的人不知如何是好。

超額將抽籤 用電子郵件通知

七十八歲的周姓婦人說，「千人辦桌」很吸引人，她聽到消息後約先生一起參加，但她不會操作電腦，女兒在外地工作，每週回來一次，現在家中無人可幫忙，而且活動規定以一桌為單位，她湊不到十人，無法報名，無緣吃辦桌，讓她很遺憾。

新聞局：可電洽活動客服協助

對此，新聞局表示，由於網路擁有不受時間限制的便利性，因此「千人辦桌慶祝活動」採網路報名，方便民眾隨時隨地報名，也免去民眾往返機關的時間；若民眾家中無電腦或不擅電腦操作，可藉此邀請親友共同參與及協助報名，或洽詢活動客服電話：○二—八七九二七三四三，將有專人指導操作與填寫方式。

新聞局也說，報名以一桌為單位，是希望市民廣邀親朋好友共同分享喜悅，可以由一人認桌後，再邀請親友參加，沒有規定報名時就要找齊十人。