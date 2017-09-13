〈中部〉水漾森林易迷途 設停機坪助搜救

2017-09-13

〔記者劉濱銓／南投報導〕登山朝聖秘境水漾森林，每年幾乎都有山友迷路受困，不是脫隊失聯，就是集體走失，消防、林務單位每次都得出動大批人物力搜救，而為加速地、空搜索效率，近期南投縣消防局與林務局南投林管處前往踏勘，針對山區開闊處將規劃簡易停機坪，以便直升機升降空投物資，或載運搜救人員，盼藉此增加搜救能量。

位在嘉義縣境內的水漾森林，係為九二一大地震後所形成的堰塞湖，因湖面枯木林立景色優美，歷來吸引廣大山友造訪，惟登山口卻在南投縣的杉林溪森林遊樂區，進入後則分成二條路徑，一條是捷徑但崎嶇的挑戰路線，另一則是路程較長、起伏較緩的大眾路線。

過去常有山友行走挑戰路線時，途經鹿屈山三角點的分岔路，多因不熟悉路況或山區起霧視線不佳，因而誤闖獅子頭山受困，甚至最近每年都傳出有山友在此迷路，耗費不少人物力與空搜資源，引發各界議論。

南投縣消防局表示，以往水漾森林發生山難，地面人員就得從最近的杉林溪前進指揮所，登山七、八小時才能抵達獅子頭山地區，但一路上常因大雨延誤，或野溪暴漲被迫折返，嚴重影響搜救。

日前與南投林管處踏勘後，將在易迷失的獅子頭山附近闢設簡易停機坪，未來搜救人員搭機入山後，只要一個小時的路程，就能快速抵達山難區域，另也已收集沿途手機通訊良好地點，以利山搜回報。

南投林管處則說，目前覓得二處可供直升機吊掛地點，以備緊急之需，並呼籲山友切勿擅闖獅子頭山，以免發生危險。