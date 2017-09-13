〈中部〉攔拆農地工廠 魏明谷提5不1絕對

2017-09-13

政院拆除專案 首波彰縣14件最多

〔記者林良哲／彰化報導〕行政院將執行「拆除農地上新增違規工廠」專案，首波彰化縣有十四家工廠可能被拆除，針對此事，彰化縣長魏明谷昨天在縣議會答詢時表示，地方政府有地方的考量，不會完全依照中央的原則，而且此政策為林全擔任行政院長時代所制定，現在換了行政院長，他會將地方的意見直接向新院長反映，相信會有所改觀。

前行政院長林全在今年七月間宣示，將執行「拆除農地上新增違規工廠」專案，並將首波對象鎖定在二○一六年五月二十日新政府上台後新增的農地工廠，經衛星資料比對後，找到二八六處疑似新增建物的地點，經過現地再確認後，確定首波拆除件數有三十四件，依縣市來區分，以彰化縣十四件最多。

昨天上午，多位民進黨籍縣議會聯合質詢，要求魏明谷必須明確表達縣府是否配合中央政策。縣議員林世堅指出，中央政府推動農地農用政策，但在鹿港「頂番婆」一帶的水五金業者，大多使用農地來興建工廠，若是強制拆除，不但會引發反彈，更危害台灣的經濟發展。

地方基層心聲 將反映給賴清德

魏明谷表示，彰化縣是中小企業的「原鄉」，而且彰化縣土地面積小，不能只規劃大面積的農地，而忽略工業用地的需求，若是在無配套措施下強制拆除違章工廠，恐怕會引起極大爭議與民怨，因此他提出「五不一絕對」原則，所謂「五不」是指違章工廠只要不污染農地、不污染河川、不污染空氣、不影響公安以及不逃漏稅，彰化縣政府朝就地輔導，而「一個絕對」就是從今天開始，絕對不能在農地上蓋工廠。

他指出，政府本來就要照顧各行各業的人，不能因照顧農業就輕視工業，中央有中央的政策，地方也有地方政府的想法，「五不一絕對」的原則是彰化縣政府的態度，希望將地方的心聲反映讓中央知道。

而國民黨籍縣議員凃淑媚、葉麗娟也針對此事質詢。葉麗娟指出，縣長你罩得住嗎？中央要代拆除時，你怎麼辨？魏明谷表示，「五不一絕對」原則是縣府的態度，目前內閣也改組了，現任的行政院長賴清德為地方首長出身，應該能了解地方基層的心聲，未來將會聯合其他縣市，一同向中央表達意見。