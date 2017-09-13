〈中部〉跨界舞創意 學童跳百年傳統八家將

2017-09-13

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕當八家將步伐遇上學童舞蹈動作，會激出什麼火花？

融入電音、街舞 叫好叫座

創立近百年的嘉義市慈濟宮駕前如意振裕堂八家將，跨界結合嘉市一○六年傑出演藝團隊「龍鳳兒舞蹈團」，上週六在一家婚宴會館售票表演「龍鳳再創×振裕傳奇」，廿位來自北園國小一、二年級的學童，利用暑假參加振裕堂夏令營，學習八家將步伐並融入電音、街舞，跳起來虎虎生風、架式十足，與振裕堂家將成員互拚氣勢，更添舞蹈動感氣息，滿場觀眾為精彩演出喝采。

嘉市文化局表演藝術科長陳雍杰說，今年演藝團隊跨界媒合補助計畫，鼓勵在地表演團隊提昇創意，一百萬元預算補助包括龍鳳兒舞蹈團等六支表演團隊，透過跨界結合，跳脫以往的表現方式，並藉由成果展售票收入以自給自足。

陳雍杰表示，最近一場成果發表將由義興閣掌中劇團，結合嘉義文創園區於十六、十七日晚上七點半上演「不插電原創音樂劇」，十月起則有嘉市聯合管樂團與嘉市動物守護協會，深入社區演出。

龍鳳兒舞蹈團行政組長陳威宇說，舞蹈團員皆為業餘戲劇工作者，今年暑假參與文化局計畫，邀請北園學童參加舞蹈團自費舉辦的夏令營，讓小孩學家將步，除讓學童認識家將文化，也安排家將臉譜彩繪、科學實驗、桌遊等，達到寓教於樂。

上週成果展以平安福宴方式舉辦，五百四十張門票全賣光，上、下半場節目，兩個團體表演互拚氣勢，掀起高潮，家長在台下驕傲地用手機記錄孩子們的表現，氣氛歡愉溫馨。